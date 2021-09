Wyłamał szlaban bo... śpieszył się do znajomej

Do zdarzenia doszło pod koniec maja br. w wielkopolskim Krotoszynie. 35-latek przyjechał w odwiedziny do znajomej, mieszkającej na jednym ze strzeżonych osiedli. Najemcy lokali są wyposażeni w piloty, uprawniające do wjazdu na teren. Pozostali muszą czekać.

Mężczyzna podjechał pod zaporę i podniósł szlaban samodzielnie, doprowadzając do jego trwałego uszkodzenia.

Spółdzielnia mieszkaniowa powstałe szkody wyceniła na 3800 złotych i o sprawie zawiadomiła policję.

"Funkcjonariusze przejrzeli nagrania z kamer monitoringu i w końcu wytypowali sprawcę zniszczenia" - powiedział rzecznik prasowy krotoszyńskiej policji st. asp. Piotr Szczepaniak.

Mężczyzna przyznał się do zniszczenia szlabanu.



