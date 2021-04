Przed zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy apelujemy do kierowców o ostrożność, rozwagę i przestrzeganie przepisów związanych ze stanem epidemii - powiedział kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dodał, że w związku ze świętami policjanci będą prowadzić działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Reklama

Zdjęcie Można się spodziewać m.in. kaskadowych kontroli prędkości /Łukasz Solski /East News

Jak przekazał komisarz Robert Opas, w związku ze świętami policjanci z drogówki apelują do kierowców o ostrożność i rozwagę na drogach. "W miarę możliwości zachęcamy też ze względu na sytuację epidemiologiczną do pozostania w domach" - podkreślił policjant.

Reklama

"Jednak mając na uwadze bezpieczeństwo tych, którzy zdecydują się na podróż i fakt, że święta to czas podróży w nieco innych warunkach niż trasy pokonywane przez kierowców na co dzień, policjanci będą prowadzić działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - zaznaczył.

Wskazał, że policjanci będą obecni w miejscach, gdzie mogą tworzyć się utrudnienia w ruchu. "Będą też m.in. kontrolować prędkość, trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia dzieci" - powiedział dodając, że policjanci będą też zwracać uwagę na prawidłowe poruszanie się pieszych po drodze oraz posiadanie przez nich obowiązkowych elementów odblaskowych.

"W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zachęcamy wszystkich przede wszystkim do rozwagi. Podróżując samochodem osobowym co prawda nie musimy używać maseczek ochronnych, jednak koniecznie muszą one znaleźć się w aucie. Będą one niezbędne w czasie przerw w podróży, kiedy opuszczamy samochód, czy w przypadku kontroli drogowej" - poinformował.

Podał również, że w weekend oraz Wielkanocny poniedziałek na drogach będzie więcej policyjnych patroli, również z grupy SPEED. "Działania na drogach prowadzone są głównie w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nie będzie jednak taryfy ulgowej dla kierowców, którzy wsiądą za kierownicę po spożyciu alkoholu i dla tych, którzy w poważny sposób złamią przepisy ruchu drogowego" - zapowiedział.

"Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualną prognozę pogody i zaplanować drogę wcześniej, by nie było potrzeby się spieszyć. Przed wyruszeniem w trasę sprawdźmy, czy samochód jest sprawny, czy ma ważne badania techniczne i czy wszystkie płyny są uzupełnione" - przypomniał.

Podkreślił także, że w okresie świątecznym szczególne znaczenie ma stosowanie zasady ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu. "W święta na drogi wyjeżdża wiele osób, które na co dzień nie prowadzą samochodu. Jeżeli zauważymy niebezpieczne zachowanie kierowcy jadącego w pobliżu, najlepiej zawiadomić policję, podając opis auta, numer jego tablic rejestracyjnych oraz miejsce zdarzenia i kierunek jazdy" - przekazał.

Przypomniał również dane dotyczące wypadków na polskich drogach w ubiegłoroczne święta. "Rok temu, od 11 do 13 kwietnia w 118 wypadkach zginęło 17 osób, a 128 zostało rannych" - podał.

"Z kolei podczas świąt wielkanocnych w 2019 roku w całym kraju, doszło do 281 wypadków, śmierć poniosło 38 osób, rannych zostało 308 osób" - dodał.