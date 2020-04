W jakim stanie jest "lotnik" z Suzuki?

​Policja czeka na wynik badania krwi kierowcy, który autem z dużą szybkością wjechał na rondo, a następnie przeleciał kilkanaście metrów nad ziemią po wybiciu się na znajdującym się w centrum ronda nasypie. Mężczyzna, u którego wyczuwalna była woń alkoholu, trafił do szpitala.

Zdjęcie Samochód został kompletnie zniszczony / Fot: Straż pożarna / Suzuki przeleciało nad rondem. Wylądowało w parafii

Jak powiedziała we wtorek rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Joanna Kącka, nie ma jeszcze wyników badania krwi kierowcy. Według niej, prawdopodobnie mogą być znane najwcześniej w środę.

Reklama

Dodała, że mężczyzna znajduje się w szpitalu z obrażeniami głowy i kręgosłupa. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



W niedzielę ok. godz. 18. suzuki swift kierowane przez 41-letniego mężczyznę z dużą szybkością wjechał na rondo w Rąbieniu k. Łodzi, wybiło się na znajdującym się w jego centrum nasypie i wzbiło na kilka metrów nad ziemię. Samochód przeleciał kilkanaście metrów, skosił drzewo, a następnie zatrzymał się na budynku gospodarczym.



41-latek był jedyną osobą poszkodowaną podczas wypadku. Do wydobycia go z rozbitego pojazdu niezbędna była pomoc strażaków.



Kierowca trafił do szpitala. Według policji w momencie zdarzenia wyczuwalna była od niego woń alkoholu.