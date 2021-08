Utrudnienia na A2. Szykuje się dwudniowy remont

Termin uległ zmianie z powodu przewidywanych silnych opadów deszczu - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Autostrady Wielkopolskiej SA Anna Ciamciak.



Prace obejmą łącznicę zjazdową z A2 na kierunku do Warszawy, Rzepina oraz Świebodzina i potrwają dwa dni (24-25 sierpnia br.). W związku z tym, kierowcy podróżujący ze Świecka nie będą mieli możliwości zjazdu z A2 na drogę krajową nr 92.

Objazd poprowadzi płatnym odcinkiem A2 do węzła autostradowego w Torzymiu, drogą wojewódzką nr 138 do Torzymia i dalej drogą krajową nr 92 do węzła Rzepin. Kierowcy korzystający z objazdu między punktami poboru opłat w Tarnawie i Torzymiu będą zwolnieni z opłat.

Reklama

Kolejny, ostatni etap modernizacji nawierzchni na węźle A2 Rzepin także został przesunięty w czasie z powodu niekorzystnych prognoz pogody. Jego rozpoczęcie jest planowane na 31 sierpnia br., a zakończenie 4 września br. Obejmie on łącznicę umożliwiającą wjazd na A2 od strony Rzepina i Świebodzina.

W tym przypadku kierowcy podróżujący do Świecka z tych kierunków będą korzystać z wjazdu na A2 w Torzymiu. Objazd z remontowanego węzła Rzepin poprowadzi dk 92 do Torzymia, następnie dw 138 do węzła Torzym i dalej płatnym odcinkiem A2 do węzła Rzepin. Kierowcy korzystający z objazdu będą zwolnieni z opłat na odcinku między Torzymiem a Tarnawą.



***