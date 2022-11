Ukradł auto z pieniędzmi, ale chciał je oddać. Kupił wino na przeprosiny

Zdarzenie miało miejsce w piątek, 28 października. O 16:45 dyżurny bełchatowskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu marki Renault Kangoo wraz z przyczepką.

Auto zniknęło spod ogrodzenia posesji, na której pracownicy firmy należącej do właścicielki auta, wykonywali prace. Samochód był otwarty, w stacyjce znajdowały się kluczyki, a w schowku dokumenty oraz 35 tys. złotych w gotówce. Właścicielka zapewniała, że auto pozostawiła tylko na chwilę.

Sprawa kradzieży samochodu została rozwikłana w ciągu godziny

Mundurowi przyjęli zawiadomienie o przestępstwie i wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Komunikat bełchatowskiej policji enigmatycznie podaje, że pracujący przy tej sprawie funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej, uzyskali informację na temat miejsca postoju skradzionego pojazdu.

W ciągu godziny od zgłoszenia kradzieży policjanci dotarli na jedną z uliczek w mieście, gdzie odnaleźli utracony pojazd wraz z przyczepką i zawartością schowka. W pobliżu auta przebywał znany stróżom prawa 35-latek. Miał on już wcześniej konflikt z prawem. Na jego nieszczęście okazało się, że miał przy sobie klucze do skradzionego auta. Przepytany przez funkcjonariuszy przyznał się do kradzieży, ale tłumaczył policjantom, że się rozmyślił i zamierzał zwrócić samochód właścicielce. Dodatkowo, w ramach przeprosin chciał jej jeszcze sprezentować butelkę wina, które już zdążył w tym celu kupić.

Być może to rozwiązałoby sprawę, ale szybka reakcja policji uniemożliwiła 35-latkowi okazanie skruchy i zwrot kradzionego pojazdu. Przedstawiono mu zarzut kradzieży, teraz będzie musiał się liczyć z karą 5 lat w więzieniu.

