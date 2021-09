Uciekali przed policją, zamieniając się za kierownicą

Jak podkreślili policjanci, był to nietypowy pościg ulicami Wałbrzycha. Pomimo wydanego przez policjantów polecenia, kierująca pojazdem kobieta nie zatrzymała się do kontroli, przyspieszyła i zaczęła uciekać jedną z głównych ulic miasta. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg. Po kilkudziesięciu sekundach zauważyli jak kobieta przesiada się z pasażerem, który gwałtownie zawrócił i zaczął uciekać z jeszcze większą prędkością, popełniając przy tym szereg wykroczeń w ruchu drogowym.

Następnie, po przejeździe przez teren stacji benzynowej, skręcił w jedną z ulic, by kilkaset metrów dalej, na łuku drogi, stracić panowanie nad pojazdem i doprowadzić do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem osobowym. W wyniku wypadku trzy osoby trafiły do szpitala. Nie doznały obrażeń zagrażających ich życiu.

Policja odkryła co było powodem ucieczki 19-latka i 24-latki. Kobieta miała zakaz kierowana pojazdami, a mężczyzna już trzy takie zakazy wydane przez sąd. Dodatkowo przy zatrzymanej mundurowi znaleźli amfetaminę.

Z uwagi na podejrzenie kierowania samochodem przez sprawców pod wpływem środków psychotropowych, policjanci zlecili badanie krwi. Samochód, którym poruszała się para, nie by ubezpieczony i nie posiadał aktualnych badań technicznych, dlatego też odholowano je na parking.

Podejrzani odpowiedzą za przestępstwo niezatrzymania pojazdu i kontynuowania jazdy pomimo polecenia funkcjonariusza. Do listy zarzutów dołączy także złamanie zakazów sądowych, szereg wykroczeń, doprowadzenie do wypadku drogowego i posiadanie narkotyków.

Parze grozi do lat 5 więzienia oraz dożywotni zakaz kierowania pojazdami.

