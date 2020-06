Uciekali Audi RS6. Wieźli sporo narkotyków!

​Niemal 4 kg metamfetaminy znaleźli funkcjonariusze Straży Granicznej w samochodzie, który został zatrzymany po pościgu w powiecie zgorzeleckim na Dolnym Śląsku. Kierowca i pasażer auta decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące.

Zdjęcie Fot: Straż Graniczna /

O pościgu za kierowcą audi RS6 w okolicach Węglińca (Dolnośląskie), który miał miejsce 27 maja, Straż Graniczna poinformowała w środę.

Funkcjonariusz Straży Granicznej chcieli zatrzymać do kontroli samochód na niemieckich numerach rejestracyjnych. "Kierowca widząc funkcjonariuszy przyśpieszył; uciekając doprowadził do kolizji i uszkodzenia pojazdu Straży Granicznej" - powiedziała rzeczniczka Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Joanna Konieczniak.



Po kolizji kierowca oraz pasażer wyskoczyli z auta i zaczęli uciekać. Kierowca został zatrzymany przy ustawionej niedaleko blokadzie, a pasażer próbował uciekać do lasu. "Podążający za nim w pościgu funkcjonariusz Straży Granicznej wyjął broń i oddał strzały ostrzegawcze. Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony" - relacjonowała mjr Konieczniak.

Zdjęcie Fot: Straż Graniczna /



W aucie funkcjonariusze znaleźli 4 kilogramy metamfetaminy o wartości ponad 400 tys. zł. Zabezpieczono również 90 tys. zł w różnych walutach.



Mężczyznom postawiono zarzuty handlu narkotykami za co grozi do 12 lat więzienia. Mężczyźni decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące.