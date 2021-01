​W związku z intensywnymi opadami śniegu, które w poniedziałek występują na Podkarpaciu, policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i dostosowanie prędkości jazdy do warunków.

Zdjęcie Na wielu drogach Podkarpacia, w tym na autostradzie A4, panują trudne warunki /GDDKiA

Wszystkie autostrady, drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, ale panują na nich trudne warunki jazdy ze względu na opady śniegu, miejscami intensywne - podały PAP w poniedziałek rano podkarpackie służby drogowe. Wiele tras jest białych, na niektórych występuje błoto pośniegowe i może być ślisko. Temperatury wahają się od minus 1 do plus 1 st. C, wiatr jest słaby i umiarkowany.

Reklama

Podkarpacka policja poinformowała, że utrudnienia w ruchu, spowodowane intensywnymi opadami śniegu, występują zwłaszcza w powiatach: jasielskim, strzyżowskim i krośnieńskim.



"W większości przypadków spowodowane są one blokowaniem dróg przez samochody ciężarowe, jednak od rana podkarpaccy policjanci otrzymali również kilkanaście zgłoszeń dotyczących zdarzeń drogowych" - poinformowała policja.



Utrudnienia pojawiły się m.in. na ulicy 17 Stycznia w Jaśle, na drodze woj. nr 993 w miejscowości Łysa Góra, na drodze woj. nr 992 relacji Jasło - Nowy Żmigród.



Trudne warunki są także w powiecie łańcuckim. W poniedziałek rano na drodze woj. nr 877 w miejscowości Wola Mała autobus na oblodzonej drodze zjechał na pobocze i uderzył w barierki. Interweniowali strażacy, którzy wybili szybę w zablokowanym autobusie, aby uwolnić kierowcę i dwóch pasażerów. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał - zapewniła policja. Zaapelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze.



"Pamiętajmy też, aby przed wyjazdem zadbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Czasem wystarczy poświęcić tylko kilka minut, by właściwie przygotować auto do podróży i zapewnić sobie tym samym komfort oraz bezpieczeństwo jazdy" - przypomniała policja.



Z informacji przekazanych w poniedziałek rano w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wynika, że na trasy wyjechało 66 pojazdów odśnieżających i posypujących drogi piaskiem i solą. Z kolei dyżurny rzeszowskiego oddziału GDDKiA podał, że na trasach pracuje około 100 pługopiaskarek, pojazdów odśnieżających, a także dwa pojazdy przeciw gołoledzi.



Dodał, że ze względu na pogodę Słowacja od swojej strony zamknęła przejście graniczne w Barwinku.