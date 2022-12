Transport TBM już w Warszawie. Gdzie pojedzie dalej i jakie będą utrudnienia?

Na obwodnicy Garwolina ok. 4:00 możliwy jest postój kolumny TBM, umożliwiający rozładowanie zatoru w rejonie węzła Garwolin Zachód (dla pojazdów o masie całkowitej do 10 ton jadących w kierunku Lublina zalecany objazd przez Garwolin). Następnie około godziny 4:30 kolumna TBM umożliwi rozładowanie zatoru drogowego w rejonie węzła Górzno, a około 5:30 transport dotrze do MOP Wola Korycka.

Czeka nas jeszcze trzeci transport TBM

Pierwszy z transportów TBM dotarł na miejsce, czyli na plac budowy w Babicy pod Rzeszowem, 29 listopada. Składał się on z czternastu zestawów podzielonych na trzy konwoje. Do przewozu największych elementów wykorzystane został zestawy o bezprecedensowych wymiarach - szerokość 9 m, długość 74 m i waga ok. 260 ton, co łącznie z ładunkiem dało 500 ton. Składały się one z ciągnika balastowego ciągnącego zestaw, dwóch wielkich platform i drugiego ciągnika balastowego - pchającego, który zamykał zestaw.

Zdjęcie Transport TBM / GDDKiA

Drugi, trwający właśnie transport, przewozi napęd główny maszyny i, tak jak poprzednio, elementy jej obudowy. Największy element tego transportu będzie niewiele węższy od tego z listopadowego konwoju, jednak jego waga będzie wynosiła aż 240 ton. Łącznie waga całego zestawu przewożącego najcięższy ładunek wyniesie 499 ton.

Z kolei trzeci, ostatni transport ruszy w styczniu, ale przewozić będzie znacznie mniejsze części i składać się będzie z czterech zestawów.

