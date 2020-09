Cztery starsze osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w niedzielę rano na obwodnicy Olecka.

Zdjęcie Ofiary jechały fiatem /Policja

W niedzielę rano na obwodnicy Olecka zderzyły się jadąca obwodnicą kia, która kierował 42-latek i fiat, który próbował wjechać na obwodnicę z drogi podporządkowanej. Zderzenie było tak silne, że wszyscy podróżujący fiatem - cztery osoby w wieku ok. 70 lat z powiatu sejneńskiego - zginęły na miejscu.



"Kierowca pojazdu kia był trzeźwy. Ani jemu, ani jego 70-letniej pasażerce nie stało się nic poważnego" - poinformowała oficer prasowa policji w Olecku Justyna Sznel.



Według policji przyczyną tragedii było to, że fiat nie ustąpił pierwszeństwa kii. Sznel przyznała, że miejsce wypadku jest tzw. czarnym punktem, w przeszłości dochodziło tam do tragicznych zdarzeń. Internauci na lokalnych portalach piszą, że w miejscu wypadku widoczność jest ograniczona m.in. przez ekrany dźwiękochłonne.