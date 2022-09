To najszybszy rower w mieście? Jak ruszył ze świateł, auta zostały w tyle

Elektromobilność to nie tylko elektryczne samochody, ale również elektryczne hulajnogi i rowery. Te ostatnie szczególnie chętnie używane są w odmianie górskiej. Ale są również rowery elektryczne do jazdy miejskiej i - jak się okazuje - mają one całkiem spore możliwości.

Jechał 80 km/h rowerem po Poznaniu

W internecie pojawiło się nagranie, na którym autor udokumentował jazdę rowerzysty używającego takiego pojazdu. Na nagraniu widać, jak dojrzały, sądząc po siwych włosach, cyklista rusza spod świateł i w szybkim tempie nabiera prędkości. Sami zobaczcie:

Autor nagrania jedzie za cyklistą, utrzymując bezpieczną odległość i cały czas go nagrywa. Co chwilę pokazuje także odczyt prędkości w swoim aucie. Okazuje się, że cyklista rozpędził się bez żadnego problemu i bez użycia siły mięśni do, bagatela, 80 km/h. Dodajmy, że jechał bez kasku.

80 km/h w mieście to 400 zł

Gdyby do takiego postępowania posunął się kierowca, za jazdę z prędkością 80 km/h w obszarze zabudowany groziłaby mu kara w wysokości 400 zł i 7 punktów karnych. Ale przecież autor nagrania tak jechał... W tym przypadku chęć opublikowania wyczynów cyklisty nie tłumaczy kierowcy. Mało tego, używał on telefonu w czasie jazdy, a to kolejne 500 zł i 12 punktów karnych.

Nagranie licznika samochodowego nie jest żadnym dowodem przekroczenia prędkości. Natomiast jeśli autor nagrania zostanie ustalony przez policjantów, to narazi się na mandat za używanie telefonu.

A rowerzysta? No cóż, jego postępowanie zapewne ujdzie mu na sucho, rower pozbawiony był tablic rejestracyjnych. Choć w myśl przepisów, skoro jego pojazd rozwija taką prędkość, właściciel powinien go zarejestrować. Moc silnika rowerowego nie powinna przekraczać 250 W. Jeśli jest wyższa, ale nadal niższa niż 4 kW - jest to motorower, jeśli zaś wyższa - to już motocykl. Ponadto prędkość roweru elektrycznego powinna być ograniczona do 25 km/h.

Do tego, silnik elektryczny powinien być uruchamiany pedałami (co oznacza, że niemożliwa jest jazda wyłącznie na prądzie), nielegalne jest montowanie na kierownicy manetek sterujących.

