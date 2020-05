To już trzecia poważnie przeciążona ciężarówka tej firmy

Kontrole przeprowadzane przez Inspekcję Transportu Drogowego zdają się pokazywać pewną prawidłowość. Może warto skontrolować całą flotę tego przedsiębiorcy?

Dwa kontenery z ładunkiem słodu przewoził kierowca ciężarówki, którą zatrzymała we wtorek 12 maja ITD. Inspektorzy podejrzewali, że pojazd może być przeładowany. Waga potwierdziła znaczne przeciążenie - ciężarówka ważyła 58,5 tony, czyli o 18,5 ton za dużo.



Spraw jest o tyle oburzająca, że nie było to pierwsze tego typu przewinienie kontrolowanego przedsiębiorcy. Weryfikacja w systemach informatycznych wykazała, że już po raz trzeci inspektorzy zatrzymali znacznie przeciążony pojazd należący do tej osoby. Przewoźnik nie wyciągnął zatem konsekwencji z poprzednich kontroli. Ciekawe czy ta, da my coś do myślenia.