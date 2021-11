To "coś" kiedyś było Passatem. I jechało po drodze!

Na drodze krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń (woj. wielkopolskie) zatrzymali do kontroli Volkswagena Passata. Powód zatrzymania do kontroli był oczywisty. Auto wyglądało, jakby chwilę wcześniej uczestniczyło w poważnych zdarzeniu drogowym.

Lewy narożnik samochodu nie istniał, przednia szyba była rozbita, tylnej nie było wcale. Prawy bok przypominał banana - samochód musiał bokiem uderzyć w słup lub drzewo. Oczywiście doprowadziło to do wystrzelania poduszek i kurtyn powietrznych. Mimo tego, Passat był w stanie poruszać się o własnych siłach.



Biorąc pod uwagę stan samochodu policjanci nabrali podejrzeń co do... stanu kierowcy. 40-letni mężczyzna siedzący za kierownicą wraku, ku zdumieniu policjantów, okazał się jednak trzeźwy.





Zdjęcie Nadwozie przypominało banana, a kurtyny były odpalone / Policja

Dlaczego kierowca zdecydował się na jazdę kompletnie rozbitym samochodem? Tego policjantom nie udało się ustalić, kierowca nie podał bowiem sensownego powodu.





Zdjęcie Przednia szyba była rozbita, a dach pogięty / Policja

W tej sytuacji kierujący został ukarany mandatem karnym, samochód zaś, a raczej jego pozostałości, zostały odholowane na parking strzeżony.





Zdjęcie Z tyłu "tylko" brakowało szyby / Policja

