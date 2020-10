Ta ciężarówka miała tylko jedną oponę w dobrym stanie

Luzy w układzie kierowniczym i większość opon nienadających się do użytku – to najpoważniejsze usterki, jakie ujawnili w węgierskiej ciężarówce inspektorzy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Zdjęcie /ITD

W środę (7 października) na autostradzie A1 koło Torunia patrol ITD zatrzymał do rutynowej kontroli zestaw należący do węgierskiej firmy transportowej. 40-tonowy zespół pojazdów przewoził ładunek z Węgier do Szwecji.

Kontrola stanu technicznego ujawniła szereg poważnych nieprawidłowości. W ciągniku siodłowym wykryto znaczny luz na połączeniach układu kierowniczego. Mogło to doprowadzić do rozłączenia się poszczególnych elementów układu podczas jazdy. Ponadto na pierwszej osi - kierowalnej samochodu ciężarowego stwierdzono pęknięcia i uszkodzenia obu opon.

Z kolei w naczepie tylko jedna z sześciu opon była w dobrym stanie. A to tylko dlatego, że dzień wcześniej kierowca wymienił ją w trasie po tzw. wystrzale . W pozostałych oponach stwierdzono głębokie pęknięcia i uszkodzenia bieżnika. W dwóch oponach widoczne były druty.

Zdjęcie / ITD

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny ciągnika siodłowego oraz naczepy, wydali kierowcy zakaz dalszej jazdy i ukarali go mandatem. Na miejsce kontroli drogowej przewoźnik przysłał specjalistyczny pojazd pomocy drogowej, którym odholowano niesprawny zestaw do warsztatu. Wobec przewoźnika drogowego i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych.