Szarżujący rowerzysta potrącił dziecko i uciekł. Stanie przed sądem

Tak właśnie postąpił rowerzysta, który na chodniku (!) z impetem wjechał w 7-letnią dziewczynkę. Do potrącenia doszło 24 maja przy ulicy Nowa Brama w Strzelcach Krajeńskich.

Dziecko, prowadząc hulajnogę, spacerowało ze swoją mamą i młodszym rodzeństwem. W pewnym momencie z tyłu, z dużą prędkością nadjechał rowerzysta i wjechał w niczego nieświadome dziecko.

Siedmiolatka upadała na chodnik, na szczęście, mimo że zdarzenie wyglądało bardzo poważnie, dziecku nic się nie stało. Rowerzysta też upadł, pozbierał zakupy, które mu się rozsypały i odjechał.

Sprawą zajęła się policja

Matka dziecka postanowiła jednak nie pozwolić na bezkarność i potrąceniu dziewczynki zostali powiadomieni policjanci. Zdarzenie zostało zakwalifikowano jako spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Policjanci z Zespołu Wykroczeń ustalili, że potrącenia zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu miejskiego. Dysponując wizerunkiem mężczyzny policjanci ustalili jego personalia.

Poważny zarzut, sprawa trafi do sądu

Wezwany do strzeleckiej komendy 25-latek przyznał się do zarzutu spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawa niebawem trafi do sądu.

Nieodpowiedzialnemu rowerzyście grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.

