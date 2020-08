Stop drogówka - seria kolizji zawodowych kierowców

Codzienna praca funkcjonariuszy drogówki nie należy do nudnych. Co chwilę otrzymują zgłoszenia o zdarzeniach drogowych, które wymagają ich interwencji. Czasami są to drobne stłuczki, w których sprawca przyznaje się do winy, ale poszkodowany mu nie wierzy, a czasami poważne wypadki z rannymi.

"Stop drogówka" to program, w którym możemy obserwować pracę policjantów wydziału ruchu drogowego. Ich zadania nie polegają tylko na kontrolowaniu prędkości pojazdów, ale także na interweniowaniu w miejscach zdarzeń drogowych, a tych potrafi być naprawdę sporo. Nietrudno też o sytuacje nietypowe, wymagające głębszej analizy sytuacji.

Można powiedzieć, że motywem przewodnim tego odcinka są zdarzenia z udziałem zawodowych kierowców. Zaczyna się od kolizji tramwaju z kierującą, która zatrzymała się nagle, ponieważ zobaczyła wolne miejsce postojowe, a później poznajemy przypadek kierowcy autobusu, który doprowadził do stłuczki i którego poszkodowany oskarżał go ucieczkę z miejsca zdarzenia. Zobaczycie także niemal detektywistyczne śledztwo, w którym funkcjonariusze próbują udowodnić kierowcy ciężarówki, że to on przerysował cały bok zaparkowanego auta.

Policjanci byli także wzywani do groźniejszych zdarzeń, w których uczestniczyli piesi oraz rowerzysta. Przy okazji funkcjonariusze udzielają ważnej lekcji na temat tego, kiedy rowerzysta ma pierwszeństwo zanim jeszcze wjedzie na przejazd rowerowy.