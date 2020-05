Spieszył się na spotkanie, przekroczył prędkość o 100 km/h

Wrocławscy policjanci zatrzymali szwedzkiego kierowcę, który podobno za bardzo skupił się na rozmowie telefonicznej.

Policjanci z wrocławskiej drogówki patrolując drogę S8, zauważyli Audi, poruszające się z prędkościami znacznie przekraczającymi dozwolone na tym odcinku. Jak informuje policja w swoim komunikacie: "Funkcjonariusze dokonali pomiaru przy wykorzystaniu wideorejestratora i okazało się, że mężczyzna jedzie dokładnie 221 km/h", co jest kłamstwem. Dokładnie 221,7 km/h to średnia prędkość radiowozu na odcinku 100 m.

A ile jechało Audi? Trudno to powiedzieć, ponieważ nie można wykluczyć, że radiowóz nie zbliżał się do ściganego pojazdu. Policja często ostatnio publikowała nagrania, na których było to mocno widoczne. Tym razem ocena jest trudna, ponieważ nagranie było robione na ogromnym, 27-krotnym zbliżeniu.



Zatrzymany kierowca okazał się 48-latnim obywatelem Szwecji. Swój pośpiech tłumaczył umówionym spotkaniem, a także rozmową telefoniczną przez którą stracił czujność, na szczęście z wykorzystaniem zestawu głośnomówiącego. Otrzymał mandat w wysokości 500 zł.