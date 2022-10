Śmiertelny wypadek pod Giżyckiem. Alfa Romeo rozpadła się na części

Spis treści: 01 Alfa Romeo 166 uderzyła w drzewo i rozpadła się na części

02 Policja: Przyczyną wypadku nadmierna prędkość

03 Kierowco, noga z gazu

Alfa Romeo 166 uderzyła w drzewo i rozpadła się na części

Do wypadku doszło na trasie Orysz-Giżycko, w gminie Miłki. Kierowca Alfy Romeo 166 wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Jak poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna Miłki, samochodem jechał tylko kierowca. Służby rozpoczęły reanimację mężczyzny, ale niestety nie udało się go uratować.

O sile uderzenia niech świadczy fakt, że samochód rozpadł się na dwie części, a elementy karoserii były rozrzucone w promieniu 50 metrów.

Policja: Przyczyną wypadku nadmierna prędkość

Z ustaleń policji wynika, że kierowca Alfy Romeo wyprzedzał Skodę. Kiedy znalazł się z powrotem na swoim pasie, stracił panowanie nad samochodem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Za kierownicą siedział 47-letni mężczyzna. Policjanci ustalają wszystkie okoliczności tego zdarzenia, wstępne ustalenia wskazują, że podstawową przyczyną wypadku była nadmierna prędkość Alfy Romeo.

Kierowco, noga z gazu

Policjanci przypominają, że jesień to trudna pora dla kierowców. Zaskoczeniem mogą być miejscowe przymrozki (szczególnie rano), a także np. mokre liście leżące na jezdni. To wszystko powoduje, że auto zachowuje się inaczej niż na suchym asfalcie i bardzo łatwo można wpaść w poślizg. A to może skończyć się tragicznie.

