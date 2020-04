Śląska policja wzmacnia grupę Speed. Będzie łatwiej o mandat

​Mimo znacznie niższego z powodu epidemii koronawirusa natężenia ruchu samochodów i zdecydowanie mniejszej ogólnej liczby wypadków i kolizji na śląskich drogach, z powodu przekraczania dopuszczalnej prędkości rośnie odsetek najpoważniejszych zdarzeń, skutkujących śmiercią - alarmuje policja.

Komenda wojewódzka w Katowicach zdecydowała o wzmocnieniu grupy Speed w regionie, zajmującej się najbardziej niebezpiecznymi zachowaniami na drogach.

Jak wynika z policyjnych statystyk, podczas epidemii prawie o połowę zmniejszyła się liczba kolizji i wypadków, jednak wzrasta odsetek tych zdarzeń, w wyniku których giną uczestnicy ruchu drogowego. Według danych śląskiej policji, od początku kwietnia do czwartku w wyniku wypadków zginęło już 17 osób - to tyle samo, ile w całym kwietniu poprzedniego roku. Znacząco wzrosła także liczba praw jazdy zatrzymanych za przekroczenie prędkości.



"Zdecydowana większość zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym nastąpiła na skutek uderzenia pojazdu w przeszkodę - barierę energochłonną, drzewo, budynek - a nie, jak to ma to miejsce w przypadku dużego natężenia ruchu, wskutek zderzenia się pojazdów. Nim doszło do najechania na przeszkodę, kierujący tracili panowanie nad pojazdem w wyniku niedostosowania prędkości, czyli mówiąc najprościej - jechali zbyt szybko" - wskazuje policja.



Od 1 do 23 kwietnia w woj. śląskim zostało zatrzymanych 267 praw jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h. W całym kwietniu ubiegłego roku tego typu przypadków było 140. Policjanci grupy Speed, którzy stanowią zaledwie ok. 5 proc. wszystkich policjantów ruchu drogowego, w marcu br. zatrzymali prawie połowę spośród wszystkich praw jazdy zatrzymanych za niestosowanie się do limitów prędkości.



"Ponieważ problem prędkości na drogach nie maleje, podjęto decyzję o zwiększeniu liczby policjantów i policyjnych patroli pełniących służbę w ramach działań policyjnej grupy Speed. Obecnie w grupie Speed, poza policjantami komend miejskich i powiatowych oraz komisariatu autostradowego, spotkać będziemy mogli również mundurowych drogówki komendy wojewódzkiej" - podała policja.



Nadkomisarz Mirosław Dybich z Wydziału Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej w Katowicach powiedział PAP, że do 48 dotychczas pełniących służbę w grupie Speed w regionie dołączy pięciu funkcjonariuszy z KWP. "Wzmocnią oni jednostki terenowe najbardziej newralgicznych miejscach" - wyjaśnił.



Pierwszy policyjny zespół Speed powstał w stołecznym wydziale ruchu drogowego w listopadzie 2018 r., później podobne powołano w komendach w całym kraju. Grupę Speed w woj. śląskim tworzą funkcjonariusze drogówki z komendy wojewódzkiej, jednostek miejskich i powiatowych, a także z pionów kryminalnych oraz zwalczających cyberprzestępczość.