Seria wypadków i kolizji w Kieleckiem

Kielecka policja apeluje do kierowców o ostrożność w związku z trudnymi warunkami na drogach. We wtorek do godziny 15.00 tylko w Kielcach i powiecie kieleckim doszło do 22 groźnych kolizji i wypadków.

Zdjęcie /Tadeusz Koniarz /Reporter

"Apelujemy o rozwagę. Mamy jesień i warunki na drodze się pogarszają" - zwracają uwagę policjanci.



Sytuacja na drogach w regionie od kilku dni nie jest najlepsza. Stałe opady deszczu powodują, że jezdnie są śliskie, wydłuża się droga hamowania, utrudniona jest widoczność. Tylko we wtorek między godzinami 6 a 15 w Kielcach i powiecie kieleckim doszło do 22 zdarzeń drogowych, w tym dwóch wypadków.



"Po godzinie 13, na przejściu dla pieszych na al. Solidarności w Kielcach 25-latka kierująca peugeotem potrąciła 18-letnią pieszą. Poszkodowana została zabrana do szpitala" - powiedział PAP Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.



Kilkanaście minut później na ulicy Żytniej w Kielcach 67-letni kierowca renault ruszając sprzed przejścia dla pieszych, nie zauważył, że na przejściu jest 25-latka z 3-letnią dziewczynką na rękach. "Kierowca lekko otarł piesze, w wyniku czego dziecko upadło. W tej sytuacji na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kierowca został ukarany mandatem" - powiedział.



Do kolejnego wypadku około 13.30 doszło w Wólce Kluckiej w powiecie kieleckim. "71-letni rowerzysta wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu osobowym oplem 24-latkowi. Rowerzysta przytomny został zabrany do szpitala" - relacjonował Macek.



Zaznaczył, że apel jest kierowany również do pieszych i rowerzystów, którzy powinni pamiętać o elementach odblaskowych. "Kamizelka odblaskowa, breloczek czy opaska sprawią, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze będziemy lepiej widoczni dla nadjeżdżającego kierowcy" - dodał.