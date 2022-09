Sceny jak z sensacyjnego filmu. Policja opublikowała nagranie z pościgu za złodziejem

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał informację, że drogą numer 27 jedzie mężczyzna, którego sposób prowadzenia wskazuje, że może być pijany. Z relacji świadków wynikało, że kierujący terenowym samochodem jechał od jednej strony jezdni do drugiej, a także hamował i przyspieszał. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce policjantów służby patrolowej, którzy zauważyli wskazany pojazd na wysokości Świdnicy. Mundurowi dali kierującemu sygnał do zatrzymania, jednak ten nie zareagował i rzucił się do ucieczki.

Po kilku kilometrach, na wysokości miejscowości Piaski pojazd się zatrzymał, wtedy policjanci szybko wybiegli z radiowozu i obezwładnili kierującego, założyli mu kajdanki i przystąpili do sprawdzania samochodu. Już po chwili jeden z funkcjonariuszy znalazł torbę, w której znajdowały się woreczki strunowe wypełnione dużą ilością białego proszku, najprawdopodobniej narkotyków. Badanie narkotesterem potwierdziło, że jest to amfetamina. Ponadto przy zatrzymanym mundurowi także znaleźli narkotyki.

Samochód okazał się kradziony

W trakcie sprawdzania w policyjnych bazach danych wyszło, że samochód ma założone tablice rejestracyjne od pojazdu innej marki, a w efekcie końcowym mundurowi ustalili, że pojazd został skradziony. Ponadto wstępne badanie moczu wykazało, że kierowca również jest pod działaniem amfetaminy. Zatrzymanego 36-latka przewieziono do komendy miejskiej.

W toku prowadzonego postępowania śledczy zgromadzili materiał dowodowy, dzięki któremu przedstawili mężczyźnie zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających, kradzieży pojazdu, niezatrzymania się do kontroli drogowej, a także kradzieży z włamaniem do innego pojazdu a terenie Wschowy. Według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i kodeksu karnego, za te przestępstwa grozi kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

