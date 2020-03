Samochodów nie ma, smog jest. To warto zapamiętać

Apele władz, by - w miarę możliwości - pozostać w domach poskutkowały zauważalną poprawą płynności ruchu drogowego. W niektórych miastach natężenie ruchu kołowego spadło nawet o 70 proc. Co ciekawe, skokowy spadek liczby pojazdów na ulicach nie idzie w parze z ograniczeniem zjawiska smogu.

Jeszcze w poniedziałek ekolodzy wskazywali, że ograniczenie ruchu miało zbawienny wpływ na jakość powietrza w wielu polskich miastach, która mieściła się w normach. Niestety, już dwa dni później tego typu narracja nie wytrzymała zderzenia z rzeczywistością. Okazało się bowiem, że w środę rano - wg rankingu AirVisual - Kraków był drugim na świecie (!) miastem w rankingu metropolii z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem! Stężenie pyłu zawieszonego PM10, o którego istnienie oskarża się powszechnie "kopcące diesle", wynosiło aż 99 mg/metr sześcienny czyli dwukrotność dopuszczalnej (!) normy.

Jakby tego było mało w pierwszej dziesiątce miast o najgorszej jakości powietrza znalazły się jeszcze Warszawa i Poznań!

Ekologiczną narrację miejskich aktywistów zweryfikowała pogoda. W początku tygodnia, utrzymujący się w całej Polsce łagodny i umiarkowany wiatr rozwiązywał problem smogu. Wystarczyło jednak, że ustał, by sytuacja wróciła do "normy".

W tym miejscu warto dodać, że pył zawieszony PM10, to nic innego, jak rakotwórcza sadza, która - rzeczywiście - w pewnych ilościach powstaje w wyniku spalania oleju napędowego. Sęk w tym, głównym źródłem jej emisji nie są wcale samochody, ale piece grzewcze. W przeciwieństwie do nowoczesnych silników Diesla nie posiadają one przecież filtrów cząstek stałych ani komputerów sterujących procesem spalania i jest im zupełnie obojętne czy właściciel pali węglem, plastikowymi butelkami, czy może starymi kaloszami.

Ekolodzy od lat wskazują również, że ogromny wpływ na poziom pyłu zawieszonego PM10 mają nie tylko samochody z silnikami wysokoprężnymi, ale cały ruch kołowy. Wśród argumentów za jego ograniczeniem wymienia się m.in. to, że auta produkują też inne składniki smogu, jak chociażby pył ze startych opon i okładzin hamulcowych, a ich ruch podrywa go z ziemi. Tyle teorii, bo w praktyce problem dramatycznej jakości powietrza, zwłaszcza w przypadku obrzeży dużych aglomeracji, kończy się w naszym kraju wraz z ustaniem sezonu grzewczego...

Oczywiście nikt o zdrowych zmysłach nie zaneguje wpływu transportu drogowego na zjawisko smogu, bo z problemem mierzą się też aglomeracje w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie dane dotyczące średniego wieku pojazdu (i stanu technicznego samochodów) są zdecydowanie bardziej optymistycznie niż w Polsce. Pandemia koronawirusa daje jednak władzom miejskim niepowtarzalną (miejmy nadzieję!) szansę spojrzenia na problem z szerszej perspektywy i określenia właściwych priorytetów w walce ze smogiem.

Jednym słowem - smog generowany przez samochody w polskich warunkach jest pomijalny, trzeba się skupić na wymianie pieców i kontroli tego, czym ludzie, szczególnie na wsiach, palą w piecach. Krakowski smog, nie jest bowiem generowany w samym mieście, ale spływa z położonych wyżej okolicznych miejscowości...