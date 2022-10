Rzucają wyzwanie zimie. Mają 350 tys. ton soli i 2 300 pługów

Dołącz do nas:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do pracy w sezonie zimowym. Do walki ze śniegiem i lodem wyruszy ok. 2 300 pojazdów.

Zdjęcie W czasie sezonu zimowego na drogi wyjedzie ok. 2 300 pojazdów do oczyszczania dróg ze śniegu i lodu. / GDDKiA / Krzysztof Nalewajko / GDDKiA