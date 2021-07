Rząd chce podnieść wysokość mandatów!

Wiadomości Rusza proces kierowcy BMW, który zabił pieszego na ul. Sokratesa

We wtorek sejmowa komisja infrastruktury rozpatrzyła rządowy dokument o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 roku. Podczas komisji poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński zapytał, czy trwają prace w ministerstwie nad zaostrzeniem kar, jeśli chodzi o wysokość mandatów.

"Jeszcze w tym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury złoży do zespołu, który zajmuje się rządową legislacją, projekt ustawy, który będzie zmieniał nie tylko sposób nakładania mandatów z fotoradarów, ale będzie też otwierał ścieżkę do tego, żeby za radykalne wykroczenia drogowe móc zmienić wysokość mandatów drogowych" - odpowiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

"Na tę chwilę mogę tylko tyle powiedzieć: pozwólcie państwo, że na początku tę sprawę przedyskutujemy w oficjalny sposób w gronie rządowym" - dodał wiceszef resortu infrastruktury.

Podkreślił przy tym, że później ten projekt zostanie poddany konsultacji i uzgodnień międzyresortowych. "Wtedy ten projekt stanie się publiczny i będzie podlegał również dyskusji społecznej" - zaznaczył Weber.

To nie pierwszy raz, gdy rząd wykorzystuje tragiczny wypadek drogowy i wywołane nim wzburzenie Polaków do zmian przepisów. Po tym, gdy w Warszawie na ulicy Sokratesa kierowca BMW potrącił śmiertelnie pieszego, nadano pierwszeństwo pieszym "wchodzącym" na przejście. Tym razem za pretekst do podwyżki mandatów posłuży wypadek, w którym pijany kierowca Audi S7 doprowadził do czołowego zderzenia z innym samochodem. W wypadku tym zginęło małżeństwo, rodzice trójki dzieci.



Sprawcy wypadku, który sam został poważnie ranny, grozi do 12 lat więzienia.



