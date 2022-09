Rozwalił auto kombajnem, po czym... wykupił OC

Spis treści: 01 Wjechał kombajnem w auto i dopiero kupił OC

Przekonał się o tym pan Piotr, który przez dwa lata dochodził swoich praw do odszkodowania z polisy OC sprawcy.

Wjechał kombajnem w auto i dopiero kupił OC

Pan Piotr wraz z rodziną jechał samochodem, kiedy dwa kilometry od domu doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Na wąskiej, lokalnej drodze rodzinie przyszło wyminąć się z kombajnem rolniczym, który jak wiadomo jest dość szeroką maszyną.

Kierujący kombajnem, mimo tego, że pan Piotr zjechał maksymalnie na prawą stronę, nie zmieścił się. Maszyna najechała na osobowe auto, dość mocno je uszkadzając. W samochodzie pękła szyba, miska olejowa i zbiornik paliwa. Kombajn natomiast przewrócił się na bok. Poniżej materiał wideo i zdjęcia z miejsca zdarzenia:

Kiedy uczestnicy zdarzenia wymieniali się dokumentami okazało się, że kierujący kombajnem nie ma polisy OC. Jednak wystarczył jeden telefon do pośrednika i jeszcze przed przyjazdem policji na miejsce kolizji polisa została zawarta.

Liczy się data czy godzina zawarcia polisy?

Rzeczoznawca w toku przeprowadzonych oględzin samochodu stwierdził, że naprawa samochodu będzie kosztowała niecałe 42 tys. zł. O taką też kwotę zwrócił się pan Piotr do ubezpieczyciela sprawcy.

Ten jednak odmówił wypłaty odszkodowania twierdząc, że do kolizji doszło o godzinie 18.05, a polisa została zawarta o 18.50. W takiej sytuacji, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, poszkodowany może zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Tak zrobił i pan Piotr, jednak UFG stwierdził, że wypłata odszkodowania leży po stronie ubezpieczyciela, bo dla UFG liczy się dzień wykupienia polisy, nie zaś godzina. Co oznacza, że polisa OC w momencie kolizji była ważna.

Interwencja zakończona sukcesem

Spór o to, kto ma wypłacić odszkodowanie trwał dwa lata. Dopiero w momencie, kiedy sprawa trafiła do Interwencji Polsatu ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić odszkodowanie.

Ciekawe jest to, że przedstawiciel UFG pytany o to, czy polisa obowiązuje od dnia wykupienia czy od następnego dnia, nie chciał udzielić odpowiedzi, "bo to będzie instrukcja dla trzech milionów ludzi"...

