Rowerzysta kontra pociąg na zaśnieżonym przejeździe kolejowym

Jazda zimą rowerem raczej nie należy do przyjemności. Jest zimno i ślisko, często pada śnieg. Nie upoważnia to jednak do przechodzenia czy przejeżdżania przez przejazd kolejowy, gdy opuszczone są rogatki i włączone jest czerwone światło.

Rowerzysta kontra pociąg zimą

Zapewne właśnie niska temperatura sprawiła, że jednemu z rowerzystów nie chciało się czekać na przejazd pociągu. Zignorował on czerwone światło, przeszedł pod rogatką i... dostał się w zadymkę śnieżną, wywołaną przez jadący z dużą prędkością pociąg.

Oczyszczenie oczu ze śniegu to jednak najmniejsza konsekwencja zachowania nieodpowiedzialnego rowerzysty. Naraził się ona również na mandat w wysokości 2 tys. zł, ale przede wszystkim - mógł po prostu wpaść pod pociąg.

Zasady postępowania na przejazdach kolejowych

Jak przypomina PKP PLK, czerwone światło na sygnalizatorze informuje, że do przejazdu zbliża się pociąg, a to znaczy, że przejazd przez tory jest zabroniony.

Kierowcy oraz rowerzyści muszą też pamiętać, że znak STOP nakazuje zatrzymać się przed przejazdem. Wjazd na przejazd jest możliwy tylko wtedy, gdy zapewniono także zjazd z niego. Ponadto należy zapamiętać, że ci, którzy chcą przejechać prze tory muszą zachować szczególną ostrożność i zorientować się, czy nie nadjeżdża pociąg.

Wjazd na przejazd jest możliwy dopiero wtedy, gdy zgaśnie czerwone światło. A to dzieje się wówczas, gdy rogatki podniosą się całkowicie do pionu. Wjeżdżając na przejazd wcześniej narażamy się na mandat w wysokości 2 tys. zł.

Żółte Naklejki PLK na przejazdach kolejowych

Warto pamiętać o Żółtych Naklejkach PLK. Znajdują się one na krzyżach świętego Andrzeja od strony torów lub na napędach rogatek. Zapisane są na nim trzy numery:

Numer przejazdu, który pozwala na dokładne określenie jego położenia

Numer 112 - należy z niego skorzystać w przypadku gdy np. samochód utknął między rogatkami, doszło do wypadku na torach, lub znajduje się na nich jakaś przeszkoda

Numer do służb technicznych PLK - można tam zgłaszać awarie przejazdów, które nie zagrażają bezpośrednio życiu ludzkiemu.



