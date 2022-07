Chwila nieuwagi? Zmęczenie? Nie wiadomo jeszcze co doprowadziło do tego zderzenia, ale pewnym jest, że gdyby nie reakcja kierowcy ciężarówki, byłoby dużo gorzej.

Wypadek na DK 17 - refleks ratuje życie

Nagranie udostępnione w sieci pochodzi z wideorejestratora należącego do przypadkowego świadka. Do całego zdarzenia doszło 25 lipca, około godziny 8 rano w miejscowości Fajsławice. Na nagraniu widać, jak na prostym odcinku drogi nr 1 samochód zaczyna zjeżdżać na przeciwległy pas ruchu i uderza w nadjeżdżającą z przeciwnej strony ciężarówkę. Zobaczcie sami:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wypadek DK17 Policja

I tu przechodzimy do sedna. Gdyby nie natychmiastowa reakcja kierowcy TIR-a, który w ostatniej chwili zjeżdża na pobocze, to zdarzenie skończyło by się dużo gorzej. Ostatecznie samochody "spotkały się" lewymi narożnikami Po zderzeniu auto osobowe obróciło się wokół własnej osi i niemal wylądowało w rowie, a wytrącony z toru jazdy TIR "złamał się na siodle" i stanął w poprzek drogi.

Nikt nie zginął - to cud?

W internecie rozgorzała dyskusja, czy miał miejsce cud czy jednak ostateczny rozwój wydarzeń to zasługa kierowcy zawodowego. Bowiem, jak informuje policja, nikt w tym wypadku nie zginął. Zarówno 67-letni kierowca osobowej Kii, jak jego 29-letnia pasażerka doznali tylko niewielkich obrażeń.

Kierowca samochodu osobowego był w na tyle dobrej formie, że od razu na miejscu - za spowodowanie kolizji - został ukarany mandatem. Policja nie informuje, jak się tłumaczył i dlaczego zjechał na lewy pas, wprost pod ciężarówkę.

