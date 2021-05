Ratował się lądowaniem na A1. Będzie miał kłopoty?

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie piątkowego lądowania awionetki na autostradzie A1 koło Częstochowy. Postępowanie będzie prowadzone pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

Zdjęcie Pilot wylądował na autostradzie A1 po kłopotach z silnikiem / Karol Porwich / East News

Śledczy będą ustalać m.in. przyczynę problemów technicznych samolotu i sprawdzać, czy pilot zachował się w tej sytuacji prawidłowo.

Awionetka pilotowana przez 34-letniego mężczyznę wylądowała w piątek rano na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Wierzchowisko (Śląskie). Nikomu nic się nie stało. Pilot zdecydował się na awaryjne lądowanie z powodu poważnych problemów z silnikiem. Mężczyzna był trzeźwy, ma licencję. Na autostradzie A1 przez kilkadziesiąt minut zablokowany był prawy pas w kierunku Łodzi, a ruch odbywał się lewym pasem. Policjanci zabezpieczali to miejsce do przyjazdu firmy, która zabrała awionetkę, by przetransportować ją do serwisu.

Jak powiedział w środę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek, we wtorek policja przekazała materiały tej sprawy do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, tego dnia zapadła decyzja o wszczęciu śledztwa. "Będzie ono prowadzone pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym poprzez wykonanie manewru lądowania na pasie autostrady A1" - poinformował prokurator.

Według dotychczasowych ustaleń, pilot leciał awionetką w Wrocławia do Rzeszowa, gdzie miał być przeprowadzony przegląd techniczny maszyny. "Zauważywszy problemy techniczne z silnikiem, chciał skierować samolot na lotnisko w Rudnikach koło Częstochowy jednakże z uwagi na utratę mocy silnika podjął decyzją o niezwłocznym osadzeniu statku powietrznego na autostradzie A1" - opisywał prok. Ozimek.

Prokuratura będzie ustalała przyczynę problemów technicznych samolotu, szczególnie to, czy nie wynikała ona z niewłaściwego serwisowania. W tym celu zostaną przeprowadzone szczegółowe oględziny samolotu, który został zabezpieczony; dokonana zostanie także analiza dokumentacji serwisowej.

"Prokurator także będzie badał czy zachowanie pilota było prawidłowe i zgodne z przepisami prawa lotniczego. Zwrócimy się również do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych o to, czy wykonywano w tej sprawie jakieś czynności, a jeśli tak, to jakie są ustalenia" - dodał rzecznik prokuratury.



