Przekroczył prędkość o 100 km/h. Wyczyn ten zapamięta na długo

Bezpieczeństwo Nie przekroczył prędkości, nie prowadził po alkoholu, a stracił prawo jazdy

Policjanci z częstochowskiej drogówki patrolowali ulice nieoznakowanym radiowozem, kiedy zauważyli pirata drogowego.

Kierowca BMW jechał z ogromną prędkością Aleją Wojska Polskiego. Pomiar rejestratorem wykazał 180 km/h na drodze z ograniczeniem prędkości do 80 km/h - mężczyzna przekroczył zatem limit o 100 km/h. Funkcjonariusze nie czekając na rozwój wydarzeń postanowili go dogonić i zatrzymać do kontroli.

Po zatrzymaniu, kierowca BMW nie potrafił wytłumaczyć powodu nadmiernego pośpiechu. Za swój brak odpowiedzialności zapłaci wysoką karę w wysokości 2500 złotych. Otrzyma także 10 punktów karnych, a przez najbliższe 3 miesiące nie będzie mógł usiąść za kierownicą żadnego innego pojazdu.

Reklama

Zdjęcie Wyczyn ten, mężczyzna zapamięta na długo / Policja

Policja przestrzega

Nadmierna prędkość plasuje się w czołówce przyczyn najpoważniejszych w skutkach wypadków drogowych. Niestety, wciąż zdarzają się kierowcy, którzy lekceważą bezpieczeństwo i prawo. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek, ostrożność i wyobraźnię. Najważniejsze jest przecież bezpieczeństwo nas wszystkich.

***