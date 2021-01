Przejścia, które współpracują ze smartfonami

Pięć przejść dla pieszych w Żorach zostało - na razie eksperymentalnie - wyposażonych w czujniki współpracujące z aplikacją "Rozejrzyj się i żyj". Użytkowników smartfonów ostrzega ona, że są w pobliżu przejścia i powinni zachować szczególną ostrożność.

Śląska policja przypomina, że wypadki na przejściach dla pieszych często kończą się tragicznie, a powodem wielu z nich jest brak wystarczającej uwagi czy koncentracji pieszego, rozproszonego ekranem trzymanego w ręku telefonu.

"Wciągająca gra, wiadomość, którą trzeba wysłać akurat w tym momencie czy śmieszny mem przykuwają nasz wzrok do wyświetlacza smartfona. Ciężko jest przerwać, choć na chwilę. Bywa to silniejsze od nas, niestety, nawet na ulicy. Widok człowieka zapatrzonego w telefon przechodzącego na przejściu dla pieszych nie jest rzadkością" - wskazują policjanci.



Aplikację "Rozejrzyj się i żyj" (Stop-fon) wymyślili uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 6 Jastrzębiu-Zdroju. System wspierający bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, głównie dzieci i młodzieży powstał we współpracy uczniów tej szkoły, Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju oraz spółki Proton Innowacje.

Pomysł na zwrócenie uwagi pieszego jest bardzo prosty. W pobliżu przejścia wyposażonego w odpowiedni czujnik użytkownik telefonu, który zainstalował sobie tę aplikację, zostanie powiadomiony o tym, że znalazł się bezpośrednio przy przejściu dla pieszych. Smartfon sam "przechwyci" ekran i wyświetli informację: "Rozejrzyj się i żyj" oraz, dodatkowo, urządzenie wyda dźwięk i zawibruje.



Twórcy aplikacji zdobyli liczne nagrody i wyróżnienia na targach wynalazczości w kraju i za granicą, m.in. złoty medal na XXIII Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2020 w Moskwie.



"Każdy pomysł, który pozwoli zmniejszyć liczbę ofiar na drogach, jest godny polecenia. Ten jest dobry i bezpłatny. Wydaje się, że wielu tragedii na przejściach można uniknąć, włączając uwagę i aplikację, która może skutecznie działać w tle" - oceniają policjanci.



Jak wynika z danych śląskiej policji, w 2020 r. na drogach woj. śląskiego zginęło 186 osób, z czego 67 ofiar stanowili piesi (o 7 więcej niż w 2019 r.). Do wielu wypadków dochodzi właśnie na przejściach dla pieszych.