Przeciążona betoniarka i przewozy ze sfałszowanymi dokumentami

Pracownicy opolskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali betoniarkę, której masa przekraczała o pięć ton wartości dopuszczalne. W innej kontroli zatrzymano dwa transporty szybko psującej się żywności z podrobionymi świadectwami ATP.

Zdjęcie /ITD

Jak informuje na swojej stronie WITD w Opolu, w miejscowości Sucha pracownicy ITD zatrzymali betoniarkę. W trakcie kontroli pojazd zważono. Okazało się, że przy 32 tonach masy dopuszczalnej w rzeczywistości ważył 37,8 tony. Przekroczony także był dopuszczalny nacisk na oś napędową, a na dodatek samochód nie miał ważnych badań technicznych.



Kierowcę ciężarówki ukarano mandatem, natomiast wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą do 17 tysięcy złotych. Betoniarka przed ruszeniem w dalszą drogę musiała pozbyć się nadmiernego ładunku.



W wyniku innych kontroli natrafiono na dwa przypadki sfałszowanych świadectw ATP, wymaganych przy międzynarodowym przewozie szybko psujących się artykułów żywnościowych wykonywanych przy wykorzystaniu specjalnych środków transportu.



W pierwszym przypadku czeski kierowca wiózł ładunek ryb ze Szczecina do Bratysławy, drugi natomiast przypadek dotyczył przewoźnika rumuńskiego, który przewoził ładunek pizzy z Niemiec do Rumunii. W obu sytuacjach, w związku z uzasadnionym podejrzeniem podrobienia lub przerobienia dokumentu, powiadomiono policję, która przejęła kontrolowanych kierowców do dalszych czynności. Wobec przewoźnika oraz zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie zostały wszczęte postępowania administracyjne, na których poczet, w toku kontroli pobrano kaucję administracyjną w wysokości po 3,5 tysiąca złotych.