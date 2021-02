Przebudowano 1,5 km drogi i... policja miała żniwa

​Dwóm kierowcom policja zatrzymała uprawnienia do kierowania, za przekroczenie wystawiła 22 mandaty - to bilans kontroli drogowej przeprowadzonej we wtorek, w dniu oddania do ruchu obu jezdni przebudowanego 1,5-kilometrowego odcinka ul. Władysława IV w Koszalinie.

Reklama

Zdjęcie Policjanci wystawiali mandaty i zabierali prawa jazdy /Stanisław Bielski /Reporter

Nowy 1,5-kilometrowy odcinek ul. Władysława IV to jezdnia dwupasmowa w obu kierunkach, która łączy miasto z drogą ekspresową S6. Od wtorku jest całkowicie przejezdna, jednak nadal prowadzone są tam jeszcze roboty budowlane, dlatego dopuszczalna prędkość na tym odcinku to 40 km/h.

Reklama

We wtorek, w dniu oddania drogi do ruchu, policja prowadziła tam kontrolę drogową.



"W ciągu tylko jednego dnia policjanci zatrzymali uprawnienia do kierowania dwóm nieodpowiedzialnym kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym oraz wystawili 22 mandaty za przekroczenie prędkością na tym odcinku. Rekordzista poruszał się swoim pojazdem z prędkością 142 km/h" - poinformował w środę st. asp. Rafał Skoczylas z zespołu prasowego KMP w Koszalinie.



Koszalińska policja apeluje do kierujących o jazdę zgodną z przepisami i dostosowywanie prędkości do warunków panujących na drodze.