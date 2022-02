17-latek uciekał przed policją. Trafi do aresztu

Mogłoby się wydawać, że czasy korumpowania funkcjonariuszy minęły bezpowrotnie. Jak się jednak okazuje, u niektórych wciąż przeważa mentalność słusznie minionych lat. Jak poinformowała w poniedziałek KW Policji w Opolu - w nocy z soboty na niedzielę, na jednej z głównych ulic - uwagę kontrolujących prędkość na tej trasie policjantów zwrócił Opel, jadący w terenie zabudowanym z prędkością 84 km/h.

Policjanci zatrzymali pojazd, za kierownicą którego siedział 23-latek. Jak tłumaczył, wraz z towarzyszącymi mu dwoma osobami spieszył się na imprezę do jednego z klubów w mieście. Funkcjonariusze początkowo chcieli ukarać kierowcę mandatem w wysokości 800 złotych i 6 punktami karnymi.

Mężczyzna przyjął mandat, jednak gdy otrzymał do podpisania bloczek mandatowy, włożył do niego dwa banknoty o nominale 100 złotych każdy. Widząc to policjanci zatrzymali kierowcę i przewieźli go na komendę. Za nakłanianie do odstąpienia od czynności służbowych mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

