Prawie przejechał pieszego. I cyk, po prawie jazdy

Policjanci z grudziądzkiej grupy Speed zatrzymali prawo jazdy 20-letniemu mieszkańcowi powiatu świeckiego. Mężczyzna najpierw usiłował wymusić pierwszeństwo przejazdu na nieoznakowanym policyjnym samochodzie, a następnie spowodował zagrożenie nie ustępując pierwszeństwa pieszemu, który znajdował się już na pasach.

Do zdarzenia doszło w czwartek w godzinach przedpołudniowych w Grudziądzu. Policjanci z grupy Speed zauważyli, jak kierujący mazdą usiłuje wjechać przed nich, nie ustępując im pierwszeństwa przejazdu. Auto ostatecznie się zatrzymało, kierowca przepuścił nieoznakowany radiowóz, jednak po chwili wyprzedził go i przejechał tuż przed pieszym przechodzącym na oznakowanym przejściu.



Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez policyjny wideorejestrator.

Policjanci natychmiast dali kierowcy sygnał, by się zatrzymał. Kierowcą okazał się być 20-letni mieszkaniec powiatu świeckiego. Za stworzenie zagrożenia stróże prawa zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali wniosek do sądu.