Około godziny 23 w miejscowości Baczków w powiecie bocheńskim kierowca peugeota zjechał z łuku drogi i uderzył w betonowy przepust.

W samochodzie znajdowały się 4 osoby, wszystkie osoby nie żyją. Trzech młodych mężczyzn zginęło na miejscu. Czwarty mężczyzna został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala. Niestety około godziny 3 nad ranem zmarł.



To było młodzi ludzie. Ofiary to mieszkańcy powiatu bocheńskiego. Najmłodszy z nich to 24-letni kierowca samochodu. Najstarsza ofiara miała 38 lat.