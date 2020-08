W wypadku busa (renault traffic) i autobusu na drodze krajowej numer 88 w Kleszczowie w powiecie gliwickim śmierć poniosło dziewięć osób. Kierowca autobusu, który został zakleszczony jest ciężko ranny. Został przetransportowany do szpitala śmigłowcem

Do wypadku doszło za zjazdem z autostrady A4. Autobusem jechało 49 osób, natomiast renaultem 9 osób. Wszystkie te osoby nie żyją.

Do wypadku doszło ok. w sobotę ok 22.30 na wysokości węzła Kleszczów. "Bus jechał od Gliwic w stronę Wrocławia. Samochód jest całkowicie zmiażdżony, zginęły wszystkie podróżujące nim osoby" - powiedział rzecznik gliwickiej policji Marek Słomski.

Damian Dudek z komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, że autokarem jechało, razem z kierowcą, 49 osób. Siedem z nich zostało przewiezionych do szpitali. W najpoważniejszym stanie jest kierowca, który po wypadku został uwięziony w kabinie. Uwolnili go z niej strażacy. Mężczyzna został przetransportowany o szpitala śmigłowcem.