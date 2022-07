Porady ​Stłuczka lub wypadek na wakacjach. Co zrobić, gdy doszło do zdarzenia za granicą

Do sytuacji doszło kilkanaście dni temu w Gdańsku. Policjanci zostali powiadomieni o wypadku drogowym, do którego doszło przy ul. Oliwskiej. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynikało, że kierująca Toyotą 29-letnia kobieta nie zastosowała się do obowiązku zatrzymania pojazdu podczas omijania tramwaju. Wynikiem tego było potrącenie wysiadającego mężczyzny.

Policjanci sprawdzili stan 29-latki alkomatem. Kobieta była trzeźwa. W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Ranny mężczyzna został szybko przewieziony do szpitala.

Reklama

Chociaż zdarzenie miało miejsce w ubiegłym miesiącu, teraz funkcjonariusze zdecydowali się opublikować nagranie zarejestrowane przez kamerę tramwaju. W ten sposób policjanci chcą przestrzec kierowców, że chwila nieuwagi na drodze może doprowadzić do tragedii. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

Wideo youtube

Zatrzymaj się przed przystankiem autobusowym

Przypominamy, że zgodnie z art. 26 pkt 6 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku.

Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik.

Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***