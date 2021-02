Potrącenie na ul. Sokratesa. Od poprzedniego minęło 18 miesięcy

​Na ul. Sokratesa kobieta została potrącona na pasach. Do wypadku doszło niedaleko miejsca, w którym w 2019 r. kierowca zabił przechodzącego na zebrach mężczyznę. Po wypadku ZDM zapowiedział zwężenie ulicy, ale do tej pory nic nie zrobiono - mówi jeden z mieszkańców.

Ulica Sokratesa nie została zwężona, ale... wybudowano na niej progi. Dla niektórych to za mało i chcą zakorkowania ulicy

Do wypadku doszło w środę wieczorem. O zdarzeniu pierwszy poinformował portal internetowy TVN Warszawa. Mł. asp. Rafał Rutkowski z Wydziału Komunikacji Społecznej Komenda Stołeczna Policji przekazał, że 59-latka trafiła do szpitala. Kierujący pojazdem był trzeźwy.

Kobieta została potrącona na przejściu na skrzyżowaniu ul. Sokratesa i Kaliszówka. W 2019 r. kilkaset metrów dalej doszło do dramatycznego wypadku. Pędzący samochód uderzył w mężczyznę, który przechodził po pasach z rodziną.



Po tym wypadku Zarząd Dróg Miejskich zapowiadał przebudowę ulicy Sokratesa, w ramach której - obecnie dwupasmówka - miała zostać zwężona do jednego pasa ruchu w każdym kierunku.



"Skończyło się na obietnicach. Jedno co zrobiono, to doświetlono przejście" - mówi pan Maciej, mieszkaniec ul. Sokratesa, ignorując fakt wybudowania progów.