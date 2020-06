Pościg pościgiem, ale posłuchaj rozmowy policjantów

Ale pościg. I ciekawa rozmowa policjantów podczas tegoż pościgu. Warto obejrzeć i posłuchać jak pracują.

W Skaryszewie, na drodze krajowej nr 9 funkcjonariusze grupy Speed zauważyli kierującego oplem, który przekracza dozwoloną prędkość. Na odcinku drogi, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h kierujący jechał z prędkością 90 km/h.

Policjanci postanowili zatrzymać kierowcę opla do kontroli drogowej. Zgodnie z procedurami użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, jednak zlekceważył on ich polecenia zdecydowanie przyspieszając.

Kolejny pomiar prędkości wykazał, że w trakcie ucieczki jechał z prędkością ponad 150 km/h. Uciekając popełniał szereg wykroczeń, nie stosował się do znaków drogowych, zajeżdżał drogę. Chciał nawet zepchnąć radiowóz. Oczywiście jak prawie zawsze w takich przypadkach nie udało mu się uciec - został zatrzymany.

Okazało się, że pojazdem kierował 19-letni mieszkaniec gminy Skaryszew. O dziwo... trzeźwy. Dlaczego uciekał? Powodem był brak uprawnień do kierowania samochodami. Po prostu nie ma jeszcze prawa jazdy. Teraz siedzi w policyjnej celi. Niebawem odpowie przed sądem za popełnionych aż... 19 wykroczeń i przestępstwo, jakim jest niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi za nie kara pozbawienia wolności do lat 5. Prawa jazdy na pewno szybko nie zrobi.