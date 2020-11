Porsche na celowniku grupy SPEED

P​olicjanci z podlaskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli drogowej porsche, którego kierowca jechał krajową "ósemką" ponad 170 km/h.

Zdjęcie Kierowca został ukarany mandatem /Policja

Do zdarzenia doszło w czwartek, 19 listopada, ale policjanci poinformowali o nim dopiero teraz. Funckojnariusze z podlaskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli drogowej porsche, którego kierowca nie zastosował się do ograniczenia prędkości. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 8, w rejonie miejscowości Jurowce.

Reklama

Kamera nieoznakowanego radiowozu nagrała jak 41-letni kierowca jechał z prędkością 170 km/h na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 100 km/h. Za swoje zachowanie obywatel Niemiec został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pędził porsche 170 km/h Policja