Policjantów zainteresowało zachowanie kierowcy. Przeczucie nie zawiodło

Zachowanie kierowcy Opla wzbudziło podejrzenia policjantów i zadecydowało o zatrzymaniu go do kontroli. Jak się okazało, zarówno kierujący, jak i pasażer mieli powody, by obawiać się funkcjonariuszy.

Zdjęcie Zachowanie kierowcy Opla wzbudziło podejrzenia policjantów. / Policja Wrocławska / Policja