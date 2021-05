Policjanci z grupy SPEED wystawili tysiące mandatów

Od początku tego roku policjanci z warszawskiej grupy SPEED skontrolowali ponad 15 tysięcy pojazdów i nałożyli prawie 12,7 tysiąca mandatów - poinformował rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że w tym samym czasie ponad 1,7 tys. kierowców straciło prawo jazdy.

Zdjęcie Policjanci grupy Speed używają oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów / Wojciech Stróżyk / Reporter

"Mamy zaledwie maj, a można powiedzieć, że policjanci z grupy SPEED już wykonali bardzo dużo pracy" - podkreślił rzecznik KSP nadkomisarz Sylwester Marczak. Przekazał przy tym statystykę od początku roku do 24 maja.

W tym czasie stołeczni policjanci z grupy SPEED skontrolowali 15 633 kierujących. W analogicznym okresie 2020 roku takich kontroli przeprowadzono 9 793. "Podczas kontroli w tym roku ujawniono 13 910 wykroczeń, natomiast rok temu - 8 385" - podał policjant.

"W tym roku mandatami ukarano 12 699 kierowców (w 2020: 7 763) i zatrzymano 1 744 praw jazdy (w 2020 r. - 1 504) z czego 1 691 to są zatrzymane uprawnienia za tzw. prędkość powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym (w 2020: 1 495)" - wyliczył.

Ponadto policjanci z grupy SPEED zatrzymali od początku roku 232 dowodów rejestracyjnych pojazdu. "Liczby te pokazują, że działania policjantów z grupy SPEED są zdecydowane i bezwzględne wobec osób stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym, bo to cały czas prędkość jest główną przyczyną zdarzeń drogowych" - podkreślił.

Grupa SPEED została powołana na przełomie października i listopada 2018 roku na mocy decyzji ówczesnego komendanta KSP, a obecnego zastępcę komendanta głównego policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja. Przy jej powstaniu pracował ówczesny pierwszy zastępca komendanta KSP i również obecny zastępca komendanta głównego policji nadinspektor Tomasz Szymański.

"Była naturalna potrzeba wdrożenia kolejnego narzędzia do walki z piractwem drogowym, nie tylko związanym z nielegalnymi wyścigami, ale również takim codziennym" - wyjaśnił nadkomisarz Marczak.

Poinformował, że "w skład tej grupy weszli najlepsi policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, wspierani przez policjantów służb kryminalnych, cyberprzestępczości oraz przewodnicy z psami wyszkolonymi pod kątem wyszukiwania narkotyków i funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej".

Godziny służby w grupie są dostosowane do zidentyfikowanych przez policję zagrożeń na podstawie statystyk, analiz stanu bezpieczeństwa, krajowej mapy zagrożeń. "Policjanci z tej grupy nie są nigdy kierowani do żadnych innych zadań, tylko do tych związanych z piractwem drogowym" - dodał.



