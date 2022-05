Policjanci przerwali szarżę driftera. Trafił do aresztu

Do driftującego na rondzie kierowcy w czwartek (26 maja) po godzinie 22 zostali wezwani policjanci komendy z Gorzowa Wielkopolskiego. Już podczas dojazdu na miejsce interwencji funkcjonariusze zauważyli wskazany pojazd, którym kierowca driftował na Rondzie Europejskim.

Policjanci włączyli sygnały i szybko zakończyli jazdę mężczyzny. Za kierownicą auta siedział 28-letni mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego. W rozmowie z policjantami przekazał, że driftrował, bo chciał uwiecznić to na wideo.

Kierowca okazał się poszukiwany przez policję

To nie było rozsądne zachowanie tym bardziej, że po sprawdzeniu 28-latka w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany przez gorzowski sąd do odbycia ponad rocznej kary pozbawiania wolności.

Policjanci ocenili, że driftowanie na rondzie stanowiło zagrożenie w ruchu drogowym, dlatego odstąpili od ukarania kierowcy mandatem i zdecydowali się skierować sprawę do sądu.

