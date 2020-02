Policjanci pieszo... dogonili motorower!

Niemal każdego dnia na drogi wyjeżdżają policjanci grupy SPEED. Biorą oni na celownik wzięli piratów drogowych, których nieodpowiedzialna jazda powoduje zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Stróże prawa do działań wyjeżdżają wyposażonymi w wideorejestratory najnowszymi, nieoznakowanymi radiowozami z silnikami o mocy przekraczającej 200 KM. Są to m.in.: BMW GT Serii 3 i Kia Stinger. Policjanci z grupy "SPEED" dysponują także oznakowanymi radiowozami BMW Serii 3. W szybkim tempie mogą więc dogonić m.in. kierujących, którzy podejmą próbę ucieczki przed policyjną kontrolą. Zdarzają się jednak sytuacje nieprzewidziane...

W Rybniku 43-letni motorowerzysta postanowił uciec przed radiowozem omijając szlaban i wjeżdżając na leśną drogę. Uciekinier wiedział, że samochód nie będzie w stanie ominąć przeszkody. Jednak mężczyzna wolnością cieszył się przez 5 minut. Tyle potrzebowali policjanci, żeby dogonić go...pieszo.



Powodem ucieczki 43-latka były 2 promile alkoholu w jego organizmie, a także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kolejny pijany kierowca wpadł w ręce mundurowych w Czerwionce-Leszczynach. 37-letni mieszkaniec miasta kierował jaguarem, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas jazdy z dużą prędkością wyprzedzał inne pojazdy na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych i na podwójnej ciągłej linii.

Pijani kierujący odpowiedzą przed sądem za swoje zachowanie. Pozostali dwaj kierowcy uwiecznieni na filmie byli trzeźwi. Niestety ich styl jazdy pozostawiał wiele do życzenia. 47-latek za kierownicą mercedesa poruszał się z prędkością 111 km/h na drodze w terenie zabudowanym, na której obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy oraz ukarali go mandatem.



Natomiast w Dąbrowie Górniczej 39-letni kierujący oplem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi. Sprawca został ukarany mandatem.