Policja wzięła na cel przewozy osób

​16 mandatów karnych na kwotę ponad 12 tys. zł nałożyli we wtorek policjanci wydziału ruchu drogowego KSP na kierowców, którzy zajmują się przewozem osób - poinformowała w środę Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Zdjęcie Warszawska policja kontrolowała "przewozy osób" /Policja

Jak przekazała policjantka, działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą "Przewozy" zostały przeprowadzone wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej i reprezentanta miasta st. Warszawy oraz biegłego z zakresu technicznych badań dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego KSP, który fałszywe dokumenty stwierdził u obywateli Uzbekistanu i Ukrainy.

Celem działań była kontrola kierowców, którzy na co dzień zajmują się przewozem osób. W ich trakcie działań przeprowadzili 29 kontroli, podczas których w dwóch przypadkach stwierdzili brak wymaganej licencji, a w pięciu - naruszenie przepisów dotyczących wykonywania przewozów okazjonalnych pojazdem niezgłoszonym do licencji i niespełniającym kryteriów.



"Ponadto w siedmiu przypadkach ujawnili fałszywe dokumenty, w szczególności obywateli innych państw, głównie Ukrainy i Uzbekistanu. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu podręcznych testerów autentyczności umożliwiających obserwację kontrolowanych dokumentów w powiększeniu oraz z użyciem promieniowania UV" - podała Edyta Adamus.



Dodała, że testy takie przeprowadził biegły z zakresu technicznych badań dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego KSP. Zaznaczyła też, że ogółem policjanci nałożyli na kierowców zajmujących się przewozem osób 16 mandatów karnych na kwotę ponad 12 tysięcy złotych, a w jednym przypadku skierowali wniosek do sądu.



"Podczas działań zatrzymali też 3 dowody rejestracyjne za usterki techniczne w pojazdach. W jednym przypadku zatrzymali prawo jazdy z uwagi na to, że dokument był podrobiony. Wśród zatrzymanych kierowców jeden miał przy sobie narkotyki" - poinformowała Adamus.