Policja przeprowadziła specjalną akcję. Owocową

Bezpieczeństwo Miesiąc ochrony pieszych. Wyszło jak zwykle?

Policjanci z Wałbrzycha przeprowadzili dość niecodzienną akcję wśród kierujących. W ich działania zaangażowali się również młodzi koszykarze lokalnego klubu Górnika Wałbrzych. Funkcjonariusze sprawdzali, czy kierowcy znają i stosują się do przepisów związanych z bezpieczeństwem pieszych.

Co było w tym niezwykłego? Niezwykła w tych działaniach była kara dla tych kierowców, którzy ignorowali obowiązujące przepisy i nagroda dla tych wzorowo zachowujących się na drodze. Tym którzy poruszali się w rejonie przejścia dla pieszych przepisowo, rozdawane były jabłka. Natomiast osoby popełniające wykroczenia zamiast mandatu, musiały skosztować kwaśnej cytryny.

Jak wynika ze zdjęć zamieszczonych przez policję, akcja odbywała się w pobliżu przejścia dla pieszych, wyznaczonego przez dwa pasy ruchu. Takie miejsca rzeczywiście są niebezpieczne, ponieważ często zdarza się, że kierowca na jednym pasie decyduje się zatrzymać przed przejściem, a drugi kierowca ignoruje to, lub jest tym zaskoczony i nie reaguje w porę.



Warto też zaznaczyć, że podobnie oryginalnych akcji nie przeprowadza choćby policja na zachodzie Europy. Wynika to z faktu, że nie znajdziemy tam przejść wyznaczonych przez dwa pasy lub więcej, pozbawione sygnalizacji świetlnej. U nas po prostu wierzy się, że każdy kierowca dobrze zna przepisy i będzie się do nich stosował.

***