Policja podsumowuje majówkę na drogach i wskazuje groźny trend

Jak co roku majowy weekend wiązał się ze wzmożonym ruchem na drogach, co w konsekwencji dało setki wypadków w ciągu zaledwie pięciu dni. Niepokojące jest to, że, jak zauważył kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, na drogach było mniej bezpiecznie, niż w poprzednich latach.

Zdjęcie Tegoroczna majówka okazała się bardziej niebezpieczna na drogach, niż poprzednie / NewsLubuski / East News