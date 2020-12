Policja apeluje: Nie bądź czołgistą!

​Oczyszczenie szyb samochodu przed wyruszeniem w podróż to czynność absolutnie niezbędna, przede wszystkim zimą. Pośpiech lub lenistwo mogą doprowadzić do wypadku, kiedy to nie zauważymy w porę przeszkody, innego pojazdu lub pieszego. Żeby to zrobić, trzeba tylko poświęcić kilka dodatkowych minut na właściwe przygotowanie auta przed planowanym wyjazdem. Jest to niewielka cena za bezpieczeństwo.

Zdjęcie Taki wizjer nie wystarczy... / Bezpieczeństwo Spadł śnieg. Jesteś w grupie "zaskoczeni panikarze" czy "zaskoczeni fataliści"

Policjanci przypominają, że bardzo ważną czynnością przed wyruszeniem autem w podróż jest zapewnienie sobie dostatecznej widoczności. Przede wszystkim zimą, kiedy o poranku okazuje się, że na naszym samochodzie leży warstwa zamarzniętego śniegu.

Zostawianie małego paska na czołowej szybie, przez który obserwujemy otoczenie, zdecydowanie nie jest pomysłem bezpiecznym. Powinniśmy odmrozić lub oczyścić wszystkie szyby, by zapewnić sobie maksimum widoczności. W przypadku, gdy na samochodzie zalega warstwa śniegu, też musimy go usunąć. Ma to swoje bardzo praktyczne strony - przylepiony śnieg zasłania reflektory oraz kierunkowskazy.

Ponadto, przy pędzie wiatru, śnieg z samochodu ląduje na jezdni, gdzie może być niebezpieczny dla innych kierujących. Wszyscy zapominalscy lub leniwi muszą liczyć się z możliwością otrzymania mandatu karnego w przypadku policyjnej kontroli. O tym, że jazda takim nieodśnieżonym samochodem jest wykroczeniem, mówi art. 66 Prawa o ruchu drogowym.

Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Oznacza to, że odśnieżone powinny być także boczne lusterka. Tylko ich całkowite oczyszczenie z lodu i śniegu zapewni nam dostateczne pole widzenia, tak ważne w sytuacji np. zmiany pasa ruchu. Poza tymi czynnościami, które każdy kierowca powinien wykonać przed wyruszeniem w podróż, należy też zadbać o inne aspekty przed rozpoczęciem sezonu zimowego.

Zmiana opon wydaje się być jednym z najważniejszych z nich. Mieszanki, z których wykonane są zimowe opony, przygotowane są do tego, aby w niskich temperaturach zapewnić maksymalną przyczepność. Należy sprawdzić również ustawienie reflektorów ze względu na szybko zapadający zmrok. Stare pióra wycieraczek też mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji - rozmazując wodę i brud, utrudniając dostrzeżenie szczegółów na drodze.

Zimowa pora roku, a co za tym idzie zmienne warunki na drogach, powodują, że nasze auto zachowuje się na jezdni nieco inaczej. Stąd należy pamiętać o zmianie opon, piór wycieraczek, płynu do spryskiwaczy na ten przynoszący efekty w temperaturze minusowej i o należytym przygotowaniu samochodu do jazdy.

