Pirat - recydywista. W końcu trafi do więzienia?

​Opolscy policjanci zatrzymali pirata drogowego, który na terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o sto kilometrów na godzinę. Jak poinformowała KW Policji w Opolu, zatrzymany ma już cztery aktywne zakazy sądowe prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zdjęcie Kierowca nic sobie nie robił nie tylko z ograniczeń, ale i zakazów jazdy /Policja

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Patrolujący podopolskie miejscowości nieoznakowanym radiowozem patrol policji drogowej wyprzedził jadący z dużą prędkością osobowy peugeot. W terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał z prędkością 150 km/h.

Policjanci ruszyli w pościg za piratem drogowym, dając mu sygnały do zatrzymania się. Po kilku minutach peugeot zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że samochód prowadził 30-letni mieszkaniec powiatu prudnickiego, który ma cztery obowiązujące sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.



Za kolejne złamanie sądowych orzeczeń i działanie w warunkach recydywy, 30-latkowi grozi do 7,5 roku więzienia.