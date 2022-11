Pijany pojechał po alkohol. Do samochodu zabrał siedmiolatkę

O sprawie informuje komenda powiatowa policji z Tomaszowa Lubelskiego. Tamtejszy dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że ze stacji paliw odjechał Volkswagen, do którego wcześniej wsiadł mężczyzna będący prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Według zgłaszającego wskazywał na to wyraźny problem z utrzymaniem równowagi. Świadek zgłosił także, że w samochodzie przebywało dziecko.

Pijany kierowca ruszył w drogę

Zgłaszający pojechał za Volkswagenem i pozostając w kontakcie ze służbami, informował o jego trasie przejazdu. Prowadzący Passata zdążył dojechać do swojej posesji, gdzie po chwili odwiedzili go funkcjonariusze. Jak się okazało, 46-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Interweniującym policjantom powiedział, że to alkohol, który kupił na stacji, ale wypił dopiero po przyjeździe do domu. W ustaleniu czy tak było naprawdę, pomóc ma retrospekcyjne badanie trzeźwości, którego wyniki oceni biegły. Kierujący Passatem przyznał, że na stację paliw pojechał z siedmioletnia córką.

O dalszych losach kierowcy z Tarnawatki zdecyduje sąd. Póki co zatrzymano mu prawo jazdy.

Jakie są kary za prowadzenie samochodu po alkoholu?

Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi:

grzywna 2500 zł (w ramach recydywy, czyli przy drugim takim wykroczeniu w ciągu dwóch lat, 5000 zł)

zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat

15 punktów karnych

Za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila), co jest przestępstwem:

grzywna, ograniczenie wolności lub więzienie

kara od 5000 do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat

15 punktów karnych

